нужно отрисовать, весьма себе примитивный логотип, в векторе. Предоставить в формате .ai & eps
Простенькая отрисовка матрешек в 2-х ракурсах
Есть отрисованные в векторе (иллюстратор) и раскрашенные матрешки (3 шт.; все в фас). Нужно отрисовать их 2-х ракурсах (профиль и полоборота). Наброски того, как матрешки должны выглядеть в этих ракурсах тоже прилагается.
Исходник иллюстраторовский матрешек в фас выдадим тому, кого выберем исполнителем, а остальное в прикрепленных файлах.
Выбранный исполнитель
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