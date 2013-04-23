Простенькая отрисовка матрешек в 2-х ракурсах

Есть отрисованные в векторе (иллюстратор) и раскрашенные матрешки (3 шт.; все в фас). Нужно отрисовать их 2-х ракурсах (профиль и полоборота). Наброски того, как матрешки должны выглядеть в этих ракурсах тоже прилагается.

Исходник иллюстраторовский матрешек в фас выдадим тому, кого выберем исполнителем, а остальное в прикрепленных файлах.