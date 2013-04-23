Требуется иллюстратор

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок478 просмотров

Требуется иллюстратор, умеющий работать в стиле vector art. Опыт работы, портфолио обязательны.

Проектная работа в режиме free-lance.

12 лет назад
espley
40 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Срочная отрисовка 20ти матрешек по готовым эскизам

    $250

    Друзья, нужно срочно отрисовать 20 матрешек по готовым эскизам (см. прикреп. файл), имеется образец (3 уже готовых матрешки, исходники в иллюстраторе предоставляются исполнителю). Из готовых матрешек можно взять основные контуры. Срок - максимум 3 дня, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простенькая отрисовка матрешек в 2-х ракурсах

    $50

    Есть отрисованные в векторе (иллюстратор) и раскрашенные матрешки (3 шт.; все в фас). Нужно отрисовать их 2-х ракурсах (профиль и полоборота). Наброски того, как матрешки должны выглядеть в этих ракурсах тоже прилагается. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Графический дизайн

    $50

    1. Нужно отрисовать повара для кондитерской фабрики(несколько вариантов) - В полный рост в подносе держит или торт или пирожное. - По пояс крупным планом так же с тортом в руках. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иллюстрации для статьи

    $50

    Нужно нарисовать небольшие иллюстрации к тексту, про ремонт мотоблоков, что случиться с мотоблоком если не провести ТО вовремя. 8 ситуаций в прикреплённом файле.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дорисовка игры

    $50

    Доброго дня, коллеги, кто готов взяться за дорисовку гаража игры, вот сам гараж http://gyazo.com/4c5a6658ecd3ec9981bef3026760a3c6.png?1366564150 Нужно подогнать под стиль машины, доработать гараж в более игровую версию и поменять машины уже стоящее в гараже ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка иллюстрации

    Необходимо нарисовать порядка 3-5 иллюстраций для сайта. Точное количество и ТЗ будет позднее. Сколько будет стоить работа за одну иллюстрацию? Примеры : http://efimov.ws/assets/images/design/2010/07/21/13.jpg http://designm.ag/wp-content/uploads/2010/12/28.jpg http://www.krasfun.ru/images/2011/10/6c516_1319170358_podborka_27.jpg http://stuffkit.com/wp-content/uploads/2011/03/www.stuffkit.com-614.jpg

    WordPress
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад