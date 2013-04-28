Есть отрисованные в векторе (иллюстратор) и раскрашенные матрешки (3 шт.; все в фас). Нужно отрисовать их 2-х ракурсах (профиль и полоборота). Наброски того, как матрешки должны выглядеть в этих ракурсах тоже прилагается. ...
Срочная отрисовка 20ти матрешек по готовым эскизам
Друзья, нужно срочно отрисовать 20 матрешек по готовым эскизам (см. прикреп. файл), имеется образец (3 уже готовых матрешки, исходники в иллюстраторе предоставляются исполнителю). Из готовых матрешек можно взять основные контуры. Срок - максимум 3 дня, лучше если быстрее.
Прим.: на рис. IMG_0489 не надо отрисовывать матрешку-дедушку с задранной головой.
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