Срочная отрисовка 20ти матрешек по готовым эскизам

Друзья, нужно срочно отрисовать 20 матрешек по готовым эскизам (см. прикреп. файл), имеется образец (3 уже готовых матрешки, исходники в иллюстраторе предоставляются исполнителю). Из готовых матрешек можно взять основные контуры. Срок - максимум 3 дня, лучше если быстрее.

Прим.: на рис. IMG_0489 не надо отрисовывать матрешку-дедушку с задранной головой.