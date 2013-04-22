Задача для дизайнера - изготовление картины

Здравствуйте. Нужен срочно дизайнер для создания картины

Основное задание:

- Мне нужна абстрактная картина на синем переливающемся(гипнотизирующем) фоне, крупная цифра 10 по центру. цифра может быть золотисто желтой. На фоне много нулей полупрозрачных (они выступают на фоне слегка, 10 выступает на них она в центре и объемная.)

формат - такой чтобы потом напечатать на А2

Оплата

Предпочтительнее на карту Приват, но возможны варианты.

После согласования окончательного варианта, оплата оперативная. Возможна частичная предоплата.

Обязательно показывайте вначале свои работы (ссылки, портфолио и т.д.).

ВАЖНО: Не нарушать сроки выполнения работы.

Если Вы сомневаетесь, что сможете выполнить работу — не обращайтесь.