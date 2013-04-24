Художник-аниматор

требуется человек для выполнения заданий по оформлению графики к играм.

http://www.youtube.com/watch?v=Xs5lQLGFUWM

нужно рисовать в векторе на Flash в подобной стилистике.

пишите свои время, в которое вы готовы быть на связи в течении суток и цены за месяц.