Художник-аниматор

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Закрыт9 заявок306 просмотров

требуется человек для выполнения заданий по оформлению графики к играм.

http://www.youtube.com/watch?v=Xs5lQLGFUWM

нужно рисовать в векторе на Flash в подобной стилистике.

пишите свои время, в которое вы готовы быть на связи в течении суток и цены за месяц.

12 лет назад
iMain
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов

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