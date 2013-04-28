Маленькая доработочка матрешек

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка104 просмотра

Нужно нарисовать еще несколько штучек в профиль и в полоборота. Т.е. там всего 7 человек, но они практически копии тех, которых Вы уже рисовали. Надо все 7, в тех же пропорциях и в 3-х ракурсах (в основном это просто разные цвета, небольшая разница в элементах). К утру сможете прислать?

Эти матрешки с лого (номер 2 в прикреп. файле). Дополнительно еще матрешки.

12 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Ольга - хороший и ответственный исполнитель.
Четко сформулирование задание, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад