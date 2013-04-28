Маленькая доработочка матрешек

Нужно нарисовать еще несколько штучек в профиль и в полоборота. Т.е. там всего 7 человек, но они практически копии тех, которых Вы уже рисовали. Надо все 7, в тех же пропорциях и в 3-х ракурсах (в основном это просто разные цвета, небольшая разница в элементах). К утру сможете прислать?

Эти матрешки с лого (номер 2 в прикреп. файле). Дополнительно еще матрешки.