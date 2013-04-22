Отрисовка карты в векторе

Здравствуйте,

задача заключается в отрисовке растровой карты в векторе. Предмет задачи приаттачен тут же, можно ознакомиться. Рисовать надо только иллюстрационную часть. Стиль оформления должен отличаться от представленного, дабы не получился плагиат.

В заявках прошу указать, какими средствами Вы решите эту задачу: программа, выходной формат, время, деньги

Заранее благодарен за ваши заявки