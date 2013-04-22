Отрисовка карты в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок218 просмотров

Здравствуйте,

задача заключается в отрисовке растровой карты в векторе. Предмет задачи приаттачен тут же, можно ознакомиться. Рисовать надо только иллюстрационную часть. Стиль оформления должен отличаться от представленного, дабы не получился плагиат.

В заявках прошу указать, какими средствами Вы решите эту задачу: программа, выходной формат, время, деньги

Заранее благодарен за ваши заявки

12 лет назад
Ulenspy
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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