Сделать несколько набросков

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Тема: Маяковский

Наброски (по 2-5 шт.):

броши (женской),

запонок

и платка на шею.

Наброски карандашом/ручкой/чем угодно.

12 лет назад
lila929
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

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