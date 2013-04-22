Сделать тоже самое, только вместо "website" должно быть "WEB простор"
Сделать несколько набросков
Тема: Маяковский
Наброски (по 2-5 шт.):
броши (женской),
запонок
и платка на шею.
Наброски карандашом/ручкой/чем угодно.
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