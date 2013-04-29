Логотип для инвестиционной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка120 просмотров

Здравствуйте,

Логотип должен обязательно удовлетворять следующим требованиям:

1) цвета: синий/оттенки + золотистый (совсем немного, как-нибудь элегантно)

2) графика должна быть совмещена с текстом

3) ширина лого примерно в 2 раза должна быть больше высоты.

4) фон прозрачный

12 лет назад
smirnovas
Василий 
65 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$70
3 дня
Девушка отлично справилась с задачей: очень быстро, ответственно и креативно! Рекомендую AAA+
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Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад