Тематика афиши - баскетбол. Размер в ширину - 500 пикселей. ТЗ в приложении.
Логотип для инвестиционной компании
Здравствуйте,
Логотип должен обязательно удовлетворять следующим требованиям:
1) цвета: синий/оттенки + золотистый (совсем немного, как-нибудь элегантно)
2) графика должна быть совмещена с текстом
3) ширина лого примерно в 2 раза должна быть больше высоты.
4) фон прозрачный
Выбранный исполнитель
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