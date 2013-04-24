Шапка для сайта

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Закрыт36 заявок355 просмотров

Нужно сделать шапку для одностроничного сайта 800х150, В шапке должен быть следующий текст: 27 мая-9 июня "Путь к миллиону" Выездной тренинг в Крыму. 5 экспертов/14 дней/40 участников

Шапка должна быть аккуратной и стильной. Пример: http://www.smartinfomarketing.ru/turbo/turbozapusk-action-aff.htm

Срок 1-2 дня

12 лет назад
seryy
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров