требуется человек для выполнения заданий по оформлению графики к играм. http://www.youtube.com/watch?v=Xs5lQLGFUWM нужно рисовать в векторе на Flash в подобной стилистике. пишите свои время, в которое вы готовы быть на связи в течении ...
Шапка для сайта
Нужно сделать шапку для одностроничного сайта 800х150, В шапке должен быть следующий текст: 27 мая-9 июня "Путь к миллиону" Выездной тренинг в Крыму. 5 экспертов/14 дней/40 участников
Шапка должна быть аккуратной и стильной. Пример: http://www.smartinfomarketing.ru/turbo/turbozapusk-action-aff.htm
Срок 1-2 дня
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