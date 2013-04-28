Нужно сделать шапку для одностроничного сайта 800х150, В шапке должен быть следующий текст: 27 мая-9 июня "Путь к миллиону" Выездной тренинг в Крыму. 5 экспертов/14 дней/40 участников Шапка должна быть аккуратной и ...
Создать фон для сайта
Здравствуйте!
Нужно сделать фон для сайта.
Сайт centreurasia.com
Более подробно в приложенном файле.
п.с. оплата по факту
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