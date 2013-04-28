Создать фон для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок247 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать фон для сайта.

Сайт centreurasia.com

Более подробно в приложенном файле.

п.с. оплата по факту

12 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 минут назад
12 лет назад
$15
1 день
Спасибо за качество и оперативность!
Сотрудничеством доволен! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 минут назад
12 лет назад
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