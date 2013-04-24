Нарисовать мульт. героев

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок373 просмотра

Здравствуйте, небходимо нарисовать мульт героев, веселых обезьянок 6 видов, Corel. Пример в приложении.

12 лет назад
po4ta_dela
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$60
4 дня
Исполнитель был выбран на скорую руку, рисует нормально, зато общается неадекватно, редко выходит на связь. Работа была выполнена не в срок. А про отрицательный отзыв в мою сторону-непорядочно перекладывать на заказчиков свои ошибки и недостаток времени.
Будьте осторожны работая с данным заказчиком. Довольно непорядочно поступает.

Заявки фрилансеров

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад