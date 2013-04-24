Разработка машин

$665
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок195 просмотров

Требуется нарисовать модели машин, максимально реалистичные, учитывать тени. Более подробное тз при переписке. Вложен файл машины, нужно нарисовать еще лучше, писать только тем , кто уверен в своем опыте. Сумма 20000 рублей + вы сможете остаться работать над этой игрой вместе с нами, естественно хорошая зарплата

12 лет назад
oleg12688
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров