SSOlga

Ольга Копирайтер SSOlga

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Специализируюсь:

- Копирайт/рерайт информации на любую тематику

- SEO-статьи

- Размножение статей

- Контент-менеджмент

- Редактирование готовых текстов на русском, украинском языке

- Поиск необходимой информации, сбор интересующей базы в Интернете

- Ведение и контент поддержка блогов.

- Администрирование веб ресурса, ведение лент новостей, редактирование фото.

Образование: высшее экономическое

Знание языков: русский, украинский - в совершенстве, английский - деловая переписка.

Знание ПК: уверенный пользователь; компьютерный набор на высоком уровне.

Условия нашего сотрудничества:

- Обговариваем детали работы;

- Высылаете на почту четкое ТЗ;

- Выбираете меня исполнителем проекта;

- Работаем через СБС (систему безопасных сделок) или по договоренности.

ОПЛАТА: WebMoney - wmz, wmr, wmu, переводом на карту ПриватБанка в дол.

Гарантирую грамотность и своевременность работ!

Буду рада с вами сотрудничать!

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Отзывы заказчиков
yuracrimea
Юрий 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва(-1)
$1
10 баллов
13 лет назад
Написание отзывов к интернет магазину сериалов
Хороший приятный в общении исполнитель. Ольга справилась за короткий срок с очень большим заданием. Причем на высшем уровне!!!
Очень хороший заказчик, задания четкие и понятные. Рекомендую.
Ответный отзыв
platur
Юрий 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
13 лет назад
Рерайт 5 одинаковых текстов на украинском языке
Впервые работал с Ольгой и остался приятно удивлен :-) Тексты получились красочными, разнообразными и стимулирующими к покупке. Соблюдены оговоренные сроки исполнения. Молодец! Будем сотрудничать дальше )
Сотрудничеством довольна. Оплата молниеносная, требования к заданию четкие и понятные. Буду рада поработать с Юрием еще, также рекомендую и всем другим ))
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 2 дней
#588
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
#330
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2919