Специализируюсь:
- Копирайт/рерайт информации на любую тематику
- SEO-статьи
- Размножение статей
- Контент-менеджмент
- Редактирование готовых текстов на русском, украинском языке
- Поиск необходимой информации, сбор интересующей базы в Интернете
- Ведение и контент поддержка блогов.
- Администрирование веб ресурса, ведение лент новостей, редактирование фото.
Образование: высшее экономическое
Знание языков: русский, украинский - в совершенстве, английский - деловая переписка.
Знание ПК: уверенный пользователь; компьютерный набор на высоком уровне.
Условия нашего сотрудничества:
- Обговариваем детали работы;
- Высылаете на почту четкое ТЗ;
- Выбираете меня исполнителем проекта;
- Работаем через СБС (систему безопасных сделок) или по договоренности.
ОПЛАТА: WebMoney - wmz, wmr, wmu, переводом на карту ПриватБанка в дол.
Гарантирую грамотность и своевременность работ!
Буду рада с вами сотрудничать!
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