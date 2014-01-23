Здравствуйте! Нужен исполнитель для наполнения позициями интернет магазина jacuzzivanna.com. Для начала требуется добавить около 1000 позиций (если нас устроит выполненная работа — дальше еще около 2000 позиций.) Название товаров и ...
Нужен опытный постер для размещения готовых статей
Веб-студия ищет человека, который будет размещать на наших сайтах готовые статьи.
У нас множество сайтов разнообразной тематики. Движки: в основном Wordpress и DLE (есть сайты на NetCat, Joomla и др.)
Что нужно делать:
Вариант 1: Мы даем всё – текст, картинки, позицию картинок в тексте, альты, подзаголовки, ключ. предложения.
Вам остается только оформление:
- Разместить материал на сайте, выделив подзаголовки, ключ.предложения
- Указать рубрику, дату публикации
- Вставить готовые иллюстрации, прописать к ним альт.
Оплата: 3р. за 1000 з.б.п.
Вариант 2: Мы даем статью, размещенную на CMS. Но это только чистый текст. Рубрика уже выбрана.
Вам остается:
- Разместить на сайте
- Указать рубрику, дату публикации
- Подобрать и вставить картинки и альты к ним (по 1 на каждые 1500 з.б.п.)
- Выделить подзаголовки (по 1 на каждые 1500 з.б.п.)
- Выделить ключ. предложения (по 1 на каждые 1500 з.б.п.)
- Оформить анонс
Оплата: 7р. за 1000 з.б.п.
Требования:
- Технический склад ума
- Хорошее знание хотя бы одного из перечисленных движков (WP, DLE)
- Внимательность
- Аккуратность
- Готовность к замечаниям и их исправлению (первое время могут быть)
- Стабильный выход на связь
От нас:
- Стабильный объем заданий
- Своевременная оплата (первую неделю в удобном для Вас режиме, затем 1 раз в неделю по вторникам)
- И самое главное: При успешном сотрудничестве с нами > 2 месяцев, увеличение оплаты.
Заявки фрилансеров
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