Нужен опытный постер для размещения готовых статей

Веб-студия ищет человека, который будет размещать на наших сайтах готовые статьи.

У нас множество сайтов разнообразной тематики. Движки: в основном Wordpress и DLE (есть сайты на NetCat, Joomla и др.)

Что нужно делать:

Вариант 1: Мы даем всё – текст, картинки, позицию картинок в тексте, альты, подзаголовки, ключ. предложения.

Вам остается только оформление:

- Разместить материал на сайте, выделив подзаголовки, ключ.предложения

- Указать рубрику, дату публикации

- Вставить готовые иллюстрации, прописать к ним альт.

Оплата: 3р. за 1000 з.б.п.

Вариант 2: Мы даем статью, размещенную на CMS. Но это только чистый текст. Рубрика уже выбрана.

Вам остается:

- Разместить на сайте

- Указать рубрику, дату публикации

- Подобрать и вставить картинки и альты к ним (по 1 на каждые 1500 з.б.п.)

- Выделить подзаголовки (по 1 на каждые 1500 з.б.п.)

- Выделить ключ. предложения (по 1 на каждые 1500 з.б.п.)

- Оформить анонс

Оплата: 7р. за 1000 з.б.п.

Требования:

- Технический склад ума

- Хорошее знание хотя бы одного из перечисленных движков (WP, DLE)

- Внимательность

- Аккуратность

- Готовность к замечаниям и их исправлению (первое время могут быть)

- Стабильный выход на связь

От нас:

- Стабильный объем заданий

- Своевременная оплата (первую неделю в удобном для Вас режиме, затем 1 раз в неделю по вторникам)

- И самое главное: При успешном сотрудничестве с нами > 2 месяцев, увеличение оплаты.