Требуется наполнение интернет магазина

Здравствуйте!

Нужен исполнитель для наполнения позициями интернет магазина jacuzzivanna.com. Для начала требуется добавить около 1000 позиций (если нас устроит выполненная работа — дальше еще около 2000 позиций.)

Название товаров и цены будут браться из нашего прайса (будет отправлен исполнителю). Описание товаров, характеристики, изображения (по2–3 штуки для позиции) можно брать с сайта производителя товара. Интернет магазин выполнен на HostCMS (инструкция по наполнению в данной системе будет отправлена исполнителю + будет постоянная связь с админом) .

Не нужно расставлять ключивики, писать заголовки и тд. Необходимо просто добавлять из прайса (будет отправлен исполнителю) позиции и их цены, далее дополнять их информацией с сайта производителя (ссылки на каталоги товаров будут предоставленны) — 2–3 фотографии, описание товара и его характеристики.

Для понимания, что требуется от исполнителя можно посмотреть на сайте jacuzzivanna.com раздел сани-волокуши — он полностью заполнен всей необходимой информацией — все остальные позиции добавляются и наполняются доп информацией по аналогии.