Требуется наполнение интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок477 просмотров

Здравствуйте!

Нужен исполнитель для наполнения позициями интернет магазина jacuzzivanna.com. Для начала требуется добавить около 1000 позиций (если нас устроит выполненная работа — дальше еще около 2000 позиций.)

Название товаров и цены будут браться из нашего прайса (будет отправлен исполнителю). Описание товаров, характеристики, изображения (по2–3 штуки для позиции) можно брать с сайта производителя товара. Интернет магазин выполнен на HostCMS (инструкция по наполнению в данной системе будет отправлена исполнителю + будет постоянная связь с админом) .

Не нужно расставлять ключивики, писать заголовки и тд. Необходимо просто добавлять из прайса (будет отправлен исполнителю) позиции и их цены, далее дополнять их информацией с сайта производителя (ссылки на каталоги товаров будут предоставленны) — 2–3 фотографии, описание товара и его характеристики.

Для понимания, что требуется от исполнителя можно посмотреть на сайте jacuzzivanna.com раздел сани-волокуши — он полностью заполнен всей необходимой информацией — все остальные позиции добавляются и наполняются доп информацией по аналогии.

11 лет назад
chemicalevil389
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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