Простой статичный HTML сайт на 7 страничек, швейная компания Необходимо придумать и сделать наполение - забить в сверстанный шаблон приоритет наименьшему по соотношению цена/срок
Требуется наполнение интернет магазина
Здравствуйте!
Нужен исполнитель для наполнения позициями интернет магазина jacuzzivanna.com. Для начала требуется добавить около 1000 позиций (если нас устроит выполненная работа — дальше еще около 2000 позиций.)
Название товаров и цены будут браться из нашего прайса (будет отправлен исполнителю). Описание товаров, характеристики, изображения (по2–3 штуки для позиции) можно брать с сайта производителя товара. Интернет магазин выполнен на HostCMS (инструкция по наполнению в данной системе будет отправлена исполнителю + будет постоянная связь с админом) .
Не нужно расставлять ключивики, писать заголовки и тд. Необходимо просто добавлять из прайса (будет отправлен исполнителю) позиции и их цены, далее дополнять их информацией с сайта производителя (ссылки на каталоги товаров будут предоставленны) — 2–3 фотографии, описание товара и его характеристики.
Для понимания, что требуется от исполнителя можно посмотреть на сайте jacuzzivanna.com раздел сани-волокуши — он полностью заполнен всей необходимой информацией — все остальные позиции добавляются и наполняются доп информацией по аналогии.
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