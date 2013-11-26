Оформление каталога интернет-магазина косметики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок173 просмотра

Требуется оформить каталог товаров интернет-магазина элитной косметики. Есть сайт поставщика с описанием и изображением. Товары в каталог уже загружены. около 200 позиций. Сайт на Битриксе.

11 лет назад
SergDobudko
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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