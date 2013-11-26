Веб-студия ищет человека, который будет размещать на наших сайтах готовые статьи. У нас множество сайтов разнообразной тематики. Движки: в основном Wordpress и DLE (есть сайты на NetCat, Joomla и др.) ...
Контент-менеджер
Для размещения статей на сайте нужен контентщик. Еще лучше - если и редактор по совместительству.
Задача:
Размещение написанного копирайтером материала на сайте, WP, подбор картинок.
Оплата:
Тариф - 40р/статья. Приват24, WM, ЯД.
Объемы для начала небольшие, если будете хорошо справляться - увеличатся многократно.
Внимание! Обязательно собеседование в скайпе, в процессе которого я объясню задачу с демонстрацией.
Заявки фрилансеров
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