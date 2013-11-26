Контент-менеджер

Для размещения статей на сайте нужен контентщик. Еще лучше - если и редактор по совместительству.

Задача:

Размещение написанного копирайтером материала на сайте, WP, подбор картинок.

Оплата:

Тариф - 40р/статья. Приват24, WM, ЯД.

Объемы для начала небольшие, если будете хорошо справляться - увеличатся многократно.

Внимание! Обязательно собеседование в скайпе, в процессе которого я объясню задачу с демонстрацией.