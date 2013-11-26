Заполнение карточки товара

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок409 просмотров

Требуется специалист для заполнения карточки товара: название, теги, описание (порядка 600 символов, берется с сайта производителя), 1 фото, сопутствующие товары, связи, атрибуты. Интернет-магазин косметики, товаров будет порядка 600.

11 лет назад
Svetlana22
Светлана 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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