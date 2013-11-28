Web дизайнер

Требуется:

Математический склад ума, хорошая оценка по геометрии (или высшей математике)

Особенно рассматриваем людей с опытом работы в создании сайтов

Опыт работы в сфере IT ( НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН) все равно всех будем обучать)

Обязанности:

Создание и обслуживание сайтов клиентам на основе графического конструктора сайтов (без знания языка программирования)

Прохождение обучения - перед началом работы (так называемого тренинга)

Выполнение адекватного ежемесячного плана

Условия работы:

Хорошая ЗП, плюс проценты от выполненной работы

Удобный график работы для каждого

Обучаем всех перед работой, даем хороший оборот клиентов, хороший конструктор для изготовления сайтов.