Наполнить магазин на Open Cart

Есть интернет-магазин на Opencart CMS www_aromastore_kz

У нас есть старый сайт, из которого нужно взять всю информацию и скопировать на новый. Старый сайт www_zinar_kz.

Даю админку в Opencart. Копируете описание, копируете картинку, вставляете в новый сайт и все. Товаров

Товаров в районе 1000, пишите цену за товар. И обязательно указывайте сроки, в течение которых сможете наполнить.