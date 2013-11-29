Необходимо довести до ума сайты на Joomla в соответствии с ТЗ Сат вот этот: http://u7972867.isp.regruhosting.ru/ В основном работа с контентом второй: http://alextrapeznikova.ru/
Наполнить магазин на Open Cart
Есть интернет-магазин на Opencart CMS www_aromastore_kz
У нас есть старый сайт, из которого нужно взять всю информацию и скопировать на новый. Старый сайт www_zinar_kz.
Даю админку в Opencart. Копируете описание, копируете картинку, вставляете в новый сайт и все. Товаров
Товаров в районе 1000, пишите цену за товар. И обязательно указывайте сроки, в течение которых сможете наполнить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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