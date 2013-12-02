Интернет-магазин сантехники(смесители, раковины, душевые кабины) santehnika-mall.ru. Необходимо наполнить сайт товаром исходя из прайс-листа, редактирование текста описания, добавление фотографий. Периодическая корректировка стоимости товара
Создать данные для профилей пользователей
Требуется сгенерировать псевдослучайные данные для 30 стартовых профилей пользователей для сайта социальной направленности (будут использоваться на этапе запуска проекта).
Каждая запись должна включать:
- Фамилию, Имя (примерно 80%) на русском языке или ник (примерно 20%)
- Фотографию 300*300 пикселей
- Город (РФ)
- Модель легкового авто среднего класса
- Краткое описание "о себе"
Профили должны быть правдоподобные. Возраст участников от 20 до 50 лет, половое соотношение 70% мужчин/30% женщин.
Фотки нужно искать не в рунете.
Выходной формат - XLS + файлы фото
Выбранный исполнитель
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