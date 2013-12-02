Создать данные для профилей пользователей

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Завершен1 заявка179 просмотров

Требуется сгенерировать псевдослучайные данные для 30 стартовых профилей пользователей для сайта социальной направленности (будут использоваться на этапе запуска проекта).

Каждая запись должна включать:

- Фамилию, Имя (примерно 80%) на русском языке или ник (примерно 20%)

- Фотографию 300*300 пикселей

- Город (РФ)

- Модель легкового авто среднего класса

- Краткое описание "о себе"

Профили должны быть правдоподобные. Возраст участников от 20 до 50 лет, половое соотношение 70% мужчин/30% женщин.

Фотки нужно искать не в рунете.

Выходной формат - XLS + файлы фото

11 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

exploer911
Игорь 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Спасибо Игорю, справился на пять с плюсом - качественно и в заявленный срок!
отличный заказчик приятно было работать

Заявки фрилансеров

exploer911
Игорь 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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