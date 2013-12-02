Создать данные для профилей пользователей

Требуется сгенерировать псевдослучайные данные для 30 стартовых профилей пользователей для сайта социальной направленности (будут использоваться на этапе запуска проекта).

Каждая запись должна включать:

- Фамилию, Имя (примерно 80%) на русском языке или ник (примерно 20%)

- Фотографию 300*300 пикселей

- Город (РФ)

- Модель легкового авто среднего класса

- Краткое описание "о себе"

Профили должны быть правдоподобные. Возраст участников от 20 до 50 лет, половое соотношение 70% мужчин/30% женщин.

Фотки нужно искать не в рунете.

Выходной формат - XLS + файлы фото