Поиск информации

найти фотографии в хорошем качестве без водяных знаков,подписать в соответствии с названием.

речь идет о спортивных товарах - около 40-50 штук. по одной картинке для каждог товара.

картинки желательно квадратные чтобы не нужно было в дальнейшем их редактировать