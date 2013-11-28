Поиск информации

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Закрыт9 заявок202 просмотра

найти фотографии в хорошем качестве без водяных знаков,подписать в соответствии с названием.

речь идет о спортивных товарах - около 40-50 штук. по одной картинке для каждог товара.

картинки желательно квадратные чтобы не нужно было в дальнейшем их редактировать

11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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