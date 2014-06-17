Заполнение каталога товаров на MODx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок226 просмотров

Есть прайс в excel и сайт на MODx с каталогом товаров. Нужно перенести товары по категориям из прайса на сайт (только названия, то есть просто забить позиции в каталог).

Товаров около 300

MODX
11 лет назад
chuvashev
38 лет
19 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Работаем )
Замечательный заказчик. Понятное ТЗ, оплата сразу после проверки.

Заявки фрилансеров

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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