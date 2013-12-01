Необходимо навести порядок среди RSS каналов Требуется – подобрать новые качественные, и проверить и структурировать старый список RSS каналов.
Нужен программист для поддержки сайта
Нужен программист для поддержки сайта compulog.ru
Наполнение текстом + корректировка по требованию.
Сейчас требуется скопировать все тексты на новый сайт после редизайна compulog.ru с сохранением путей url.
Сайт на joomla
Есть еще проекты
Заявки фрилансеров
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