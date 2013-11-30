Создать структуру меню на сайте + заполнить сайт

На сайте нужно создать меню + заполнить сайт (товар+ описание / статьи/новости) по образцу текстом. копипаст + некоторые материалы предоставлю. Всего не более 50 материалов

Объем работы не большой и работа не сложная, скопировать и вставить. Указывайте цены за 1 материал.