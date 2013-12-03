Рассылка коммерческих предложений

Добрый час, уважаемые фрилансеры!

Ищу личного помощника.

Суть работы - рассылка авторам подписных баз на сервисе smartressponder предложений по рекламе.

Они о ней знают, сами многие такую рекламу дают.

1. Есть файл баз авторов в excel (рубрика/название/автор/ссылка на базу)

2. Необходимо перейти по ссылке и написать готовое сообщение автору (высылаю отдельный файл)

3. Каждый день высылаете мини-отчет о проделанной работе до 21:00 по МСК. Формат аналогичен файлу excel. Но содержит только те рассылки, авторам которых Вы отправили сообщения.

Все.

Это не спам. Авторы специально оставляют возможность свзязаться с ними.

Рассылать можно только 5 сообщений/час и 30 сообщений/день.

Отправка одного послания - примерно 60-90 сек, в день примерно 30 – 40 минут.

Плачу за каждую отправку 2 руб.

Если сработаемся, буду давать большие объемы подобных заданий постоянно.