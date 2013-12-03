Добрый день, необходим контент-менеджер для работы над несколькими проектами и сотрудничества в дальнейшем. Первый из них – наполнение корпоративного сайта контентом + подготовка контента. Основные требования: ...
Рассылка коммерческих предложений
Добрый час, уважаемые фрилансеры!
Ищу личного помощника.
Суть работы - рассылка авторам подписных баз на сервисе smartressponder предложений по рекламе.
Они о ней знают, сами многие такую рекламу дают.
1. Есть файл баз авторов в excel (рубрика/название/автор/ссылка на базу)
2. Необходимо перейти по ссылке и написать готовое сообщение автору (высылаю отдельный файл)
3. Каждый день высылаете мини-отчет о проделанной работе до 21:00 по МСК. Формат аналогичен файлу excel. Но содержит только те рассылки, авторам которых Вы отправили сообщения.
Все.
Это не спам. Авторы специально оставляют возможность свзязаться с ними.
Рассылать можно только 5 сообщений/час и 30 сообщений/день.
Отправка одного послания - примерно 60-90 сек, в день примерно 30 – 40 минут.
Плачу за каждую отправку 2 руб.
Если сработаемся, буду давать большие объемы подобных заданий постоянно.
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