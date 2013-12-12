Найти, обработать и разместить картинки

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Завершен10 заявок236 просмотров

Нужно найти в интернете картинки отличного качества, сделать на них надпись и разместить

Картинки для карточек товара интернет-магазина, тематика: принтеры, картриджи. 230 картинок для начала. Интересуют реальные сроки или, так сказать, выработка за рабочий день (сутки) и цена за 1 шт. в руб.

Движок интернет-магазина OpenCart.

Opencart
11 лет назад
zcity
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

brabras
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
У Юрия отличный подход к выполнению заданий. Всё четко, по делу, быстро, без капризов. Молодец. Спасибо. Действительно рекомендую.
Было приятно работать с человеком , всё чётко и по заданию , всегда на связи, оплата в срок + приятный бонус Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

brabras
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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