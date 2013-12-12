Найти, обработать и разместить картинки

Нужно найти в интернете картинки отличного качества, сделать на них надпись и разместить

Картинки для карточек товара интернет-магазина, тематика: принтеры, картриджи. 230 картинок для начала. Интересуют реальные сроки или, так сказать, выработка за рабочий день (сутки) и цена за 1 шт. в руб.

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