Контент-менеджер в команду

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок264 просмотра

Добрый день, необходим контент-менеджер для работы над несколькими проектами и сотрудничества в дальнейшем.

Первый из них – наполнение корпоративного сайта контентом + подготовка контента.

Основные требования:

- Умение грамотно и качественно писать на русском языке. Знание английского приветствуется;

- Знание Photoshop (работа с изображениями, изменение размеров, пропорций, сохранение в оптимальном качестве);

- Опыт работы с различными CMS приветствуется;

- Опыт подбора тематического материала и написания статей;

- Способность оценки требуемого времени на ту или иную задачу.

Оплата по договоренности, достойная

Написание статей
11 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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