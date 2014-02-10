Наполнить сайт на Joomla

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Завершен4 заявки145 просмотров

http://u7972867.isp.regruhosting.ru/

Joomla
11 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель, знает свое дело на 5+
Отличный заказчик. Все ясно и грамотно объясняет что необходимо сделать. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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