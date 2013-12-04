Разместить информацию на сайте на вордпрессе

Адрес сайта в приложении

Вся информация есть в ворде, её нужно только разместить,

избавить её от избыточного форматирования

Несколько файлов в формате .PDN, они открываются программой PAINT.NET

текст там картинкой, его нужно переписать оттуда. Таких файлов 6, в каждом по 2-3 абзаца.

За образец форматирования нужно взять уже размещенные страницы в разделе "Лечение"

Нужно разместить на сайт следующую информацию

В верхнем меню должны появиться страницы

В разделе реабилитация:

- о реабилитации,

- восстановление,

- лечение лазером,

- гидрованна,

- иглорефлексотерапия,

- криотерапия,

- озонотерапия,

- криосауна,

- сухая ванна.

В разделе Санаторий:

- вихревая ванна,

- галокамера,

- душ,

- жемчужные ванны,

- криосауна,

- лимфодренаж,

- СПА капсула,

- сухая УГ-ванна,

- ТЭС терапия,

- фито-чай.

Создать пустые страницы:

- бильярд,

- сауна,

- тренажерный зал.

Ссылки на них уже есть на панели слева.

Также ссылки на эти страницы разместить в разделе меню "Отдых"

Из раздела "Отдых"

удалить лишние страницы:

- реабилитация (активн.)

- Лечение в Японии

Все используемые изображения нужно разместить дополнительно на странице "Фотогаллерея" по образцу размещенных там фотографий.

Сначала вам нужно заполнить 2-3 страницы на ваше усмотрение и показать мне.

Если всё ок - делаете дальше.