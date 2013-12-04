Требуется человек который бы занимался пополнением, редактированием товаров в интернет магазине. Описание + изображение. Работа поэтапная, постоянная. Оплата сдельная
Разместить информацию на сайте на вордпрессе
Адрес сайта в приложении
Вся информация есть в ворде, её нужно только разместить,
избавить её от избыточного форматирования
Несколько файлов в формате .PDN, они открываются программой PAINT.NET
текст там картинкой, его нужно переписать оттуда. Таких файлов 6, в каждом по 2-3 абзаца.
За образец форматирования нужно взять уже размещенные страницы в разделе "Лечение"
Нужно разместить на сайт следующую информацию
В верхнем меню должны появиться страницы
В разделе реабилитация:
- о реабилитации,
- восстановление,
- лечение лазером,
- гидрованна,
- иглорефлексотерапия,
- криотерапия,
- озонотерапия,
- криосауна,
- сухая ванна.
В разделе Санаторий:
- вихревая ванна,
- галокамера,
- душ,
- жемчужные ванны,
- криосауна,
- лимфодренаж,
- СПА капсула,
- сухая УГ-ванна,
- ТЭС терапия,
- фито-чай.
Создать пустые страницы:
- бильярд,
- сауна,
- тренажерный зал.
Ссылки на них уже есть на панели слева.
Также ссылки на эти страницы разместить в разделе меню "Отдых"
Из раздела "Отдых"
удалить лишние страницы:
- реабилитация (активн.)
- Лечение в Японии
Все используемые изображения нужно разместить дополнительно на странице "Фотогаллерея" по образцу размещенных там фотографий.
Сначала вам нужно заполнить 2-3 страницы на ваше усмотрение и показать мне.
Если всё ок - делаете дальше.
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