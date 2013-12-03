Составить список немецких радиостанций

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Закрыт6 заявок142 просмотра

Требуется составить список радиостанций Германии. Интересуют следующие данные:

-название

-URL сайта

-ссылки на моб.приложения

Android

iOS

WP8

-наличие неофициальных приложений (да/нет)

Android

iOS

WP8

Результат работы - таблица Excel, по вышеприведенному формату.

AndroidiOS
11 лет назад
newbot
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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