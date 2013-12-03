Требуется человек который бы занимался пополнением, редактированием товаров в интернет магазине. Описание + изображение. Работа поэтапная, постоянная. Оплата сдельная
Составить список немецких радиостанций
Требуется составить список радиостанций Германии. Интересуют следующие данные:
-название
-URL сайта
-ссылки на моб.приложения
Android
iOS
WP8
-наличие неофициальных приложений (да/нет)
Android
iOS
WP8
Результат работы - таблица Excel, по вышеприведенному формату.
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