Задача: чтение Cloudfront логов и последующая запись в MySQL таблицу. Лог по запросам пишется в S3 автоматически (Cloudfront Logs Enabled). Access Logs добавляются автоматически в S3 Bucket в виде gz ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходима реализация следующего функционала для управления мобильными приложениями: *авторизация юзеров *создание объекта "приложение" с полями: название, описание, ссылка на YT канал; админ затем указывает ссылка на опубликованные приложения, связанные с этим объектом ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать скрипт, добавляющий видео плеер на страницу. На вход: 1. VAST ссылка с проставленными параметрами: http://an.yandex.ru/meta/143346?imp-id=1&charset=UTF-8&target-ref={referer}&page-ref={rereferer}&rnd={random}, все параметры URL encoded. 2. Ссылка на youtube видео. На выходе: ...Закрыт10 лет назад
Необходима поддержка проекта на node.js + mongodb. Ссылка на сайт: http://bit.ly/10jdDPC Первая задача - поменять хостинг. Сейчас хостится на дедике, надо перейти на AWS (node.js на Beanstalk) + ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Написать скрипт на любом выбранном языке, который картинку .jpg переводит в HTML таблицу, выделяя большие блоки и назначая им цвет. Пример приложен. Пример HTML тоже приложен.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо создание REST сервиса с использованием Talend Open Studio. Вот туториал на эту тему: http://www.talendforge.org/tutorials/tutorial.php?idTuto=104 Формат запроса и ответа определен. Данные необходимо извлекать из БД mysql. Интерфейс закрыть ...Закрыт11 лет назад
Задача состоит в подсчете кол-ва просмотров web-страниц(ы). Трэкинг осуществляется путем добавления в текст страницы img pixel. Работать должно примерно как: https://www.dailycred.com/docs/pixel пиксель-скрипт должен принимать и сохранять любые get-параметры, а ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
На длительное и постоянное сотрудничество требуется опытный программист Проект: "панель управлениям рекламными кампаниями" Импорт данных в систему через файлы, почту, xml, etc. (Партнерки, директ, етс.) Экспорт данных через XML-API, файлы, etc. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется составить список радиостанций Германии. Интересуют следующие данные: -название -URL сайта -ссылки на моб.приложения Android iOS WP8 -наличие неофициальных приложений (да/нет) Android iOS WP8 ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Продолжить работу над разработкой партнерской системы на Google App Engine, Java. Основные функции: -импорт/экспорт данных (файлы, почта, xml, etc.) -интеграция со сторонними API -визуализация данныхВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
1. Разобраться с системой трэкинга: http://prosper.tracking202.com/apps/download/ 2. Изменить исходный код, сделав его совместимым с Google App Engine. В кач-ве БД можно использовать CloudSQL. 3. Подготовить документацию, позволяющую установить систему в Google App ...Закрыт12 лет назад
Интересует размещение 6-10 игровых (браузерные игры) проектов в Chrome Web Store. Крайне желателен личный опыт размещения проектов в этом Store. Специальная адаптация не нужна, линк должен вести непосредственно на главную страницу проекта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Скрипт обновления цен. на вход: данные в формате json, кроме прочего включающие ссылку на товар в инет магазине. выход: данные в формате json, с актуализированной ценой товара. краулеры-парсеры для инет-магазина ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Запрос к серверу вида 3rdlevel.2ndlevel.TLD\abc\....\cde\xxx.html?param1=[param1]&param2=[param2] переписать в 3rdlevelNEW.2ndlevelNEW.TLDNEW\abcNEW\....\cdeNEW\xxxNEW.htmlNEW\param1NEW\[param1NEW]\param2NEW\[param2NEW] с выдачей 302 статуса. Предусмотреть конвертацию param1 в param1new с учетом возможного ограничения в 64 символа и использованием только латинский букв ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо тестирование сайта-верстки. URL сайта: browsergaming.ru. Какие необходимы данные для начала работы, что мы получим на выходе и каковы условия сотрудничества с Вами?Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад