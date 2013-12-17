newbot

Альберт newbot

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Личный кабинет на WP

    Необходима реализация следующего функционала для управления мобильными приложениями: *авторизация юзеров *создание объекта "приложение" с полями: название, описание, ссылка на YT канал; админ затем указывает ссылка на опубликованные приложения, связанные с этим объектом ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт для воспроизведения youtube + vast

    Необходимо написать скрипт, добавляющий видео плеер на страницу. На вход: 1. VAST ссылка с проставленными параметрами: http://an.yandex.ru/meta/143346?imp-id=1&amp;charset=UTF-8&amp;target-ref={referer}&amp;page-ref={rereferer}&amp;rnd={random}, все параметры URL encoded. 2. Ссылка на youtube видео. На выходе: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт для конвертирования картинки в HTML таблицу

    Написать скрипт на любом выбранном языке, который картинку .jpg переводит в HTML таблицу, выделяя большие блоки и назначая им цвет. Пример приложен. Пример HTML тоже приложен.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • REST service на основе Talend Open Studio

    $100

    Необходимо создание REST сервиса с использованием Talend Open Studio. Вот туториал на эту тему: http://www.talendforge.org/tutorials/tutorial.php?idTuto=104 Формат запроса и ответа определен. Данные необходимо извлекать из БД mysql. Интерфейс закрыть ...

    JavaMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Трэкинг

    Задача состоит в подсчете кол-ва просмотров web-страниц(ы). Трэкинг осуществляется путем добавления в текст страницы img pixel. Работать должно примерно как: https://www.dailycred.com/docs/pixel пиксель-скрипт должен принимать и сохранять любые get-параметры, а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Web-Панель управления рекламными кампаниями,Java

    На длительное и постоянное сотрудничество требуется опытный программист Проект: "панель управлениям рекламными кампаниями" Импорт данных в систему через файлы, почту, xml, etc. (Партнерки, директ, етс.) Экспорт данных через XML-API, файлы, etc. ...

    Java
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составить список немецких радиостанций

    Требуется составить список радиостанций Германии. Интересуют следующие данные: -название -URL сайта -ссылки на моб.приложения Android iOS WP8 -наличие неофициальных приложений (да/нет) Android iOS WP8 ...

    AndroidiOS
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Партнерская система на GAE (Java)

    Продолжить работу над разработкой партнерской системы на Google App Engine, Java. Основные функции: -импорт/экспорт данных (файлы, почта, xml, etc.) -интеграция со сторонними API -визуализация данных

    Java
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптация/установка Prosper202 @Google App Engine

    1. Разобраться с системой трэкинга: http://prosper.tracking202.com/apps/download/ 2. Изменить исходный код, сделав его совместимым с Google App Engine. В кач-ве БД можно использовать CloudSQL. 3. Подготовить документацию, позволяющую установить систему в Google App ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение браузерных игр в Chrome Web Store

    Интересует размещение 6-10 игровых (браузерные игры) проектов в Chrome Web Store. Крайне желателен личный опыт размещения проектов в этом Store. Специальная адаптация не нужна, линк должен вести непосредственно на главную страницу проекта.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт на node.js

    Скрипт обновления цен. на вход: данные в формате json, кроме прочего включающие ссылку на товар в инет магазине. выход: данные в формате json, с актуализированной ценой товара. краулеры-парсеры для инет-магазина ...

    Node.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • .htaccess rewrite

    Запрос к серверу вида 3rdlevel.2ndlevel.TLD\abc\....\cde\xxx.html?param1=[param1]&amp;param2=[param2] переписать в 3rdlevelNEW.2ndlevelNEW.TLDNEW\abcNEW\....\cdeNEW\xxxNEW.htmlNEW\param1NEW\[param1NEW]\param2NEW\[param2NEW] с выдачей 302 статуса. Предусмотреть конвертацию param1 в param1new с учетом возможного ограничения в 64 символа и использованием только латинский букв ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование сайта, верстки

    Добрый день. Необходимо тестирование сайта-верстки. URL сайта: browsergaming.ru. Какие необходимы данные для начала работы, что мы получим на выходе и каковы условия сотрудничества с Вами?

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

forward_xcode
Дмитрий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Трэкинг
Хороший заказчик, четко сформулировал задачу. Выслушал мои доводы по NodeJS и согласился с тем что будем использовать эту технологию. Да и главное своевременно оплатил.
Все было выполнено на высшем уровне, качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
2gracia
Попов 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Скрипт для конвертирования картинки в HTML таблицу
HTML
Спасибо. Было очень приятно работать на данного заказчика.
Все было сделано быстро, качественно и в срок! Рекомендую!
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