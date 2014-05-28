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Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
11 лет назад
Все было выполнено на высшем уровне, качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четко сформулировал задачу. Выслушал мои доводы по NodeJS и согласился с тем что будем использовать эту технологию. Да и главное своевременно оплатил.
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 2 дней
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