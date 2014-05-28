forward_xcode

Дмитрий forward_xcode

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков

newbot
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Трэкинг
Все было выполнено на высшем уровне, качественно и в срок. Рекомендую.
Хороший заказчик, четко сформулировал задачу. Выслушал мои доводы по NodeJS и согласился с тем что будем использовать эту технологию. Да и главное своевременно оплатил.
Ответный отзыв
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