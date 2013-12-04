Ручная публикация объявлений на Авито

Для «молодого» интернет-магазина цифровой техники из Китая (планшеты, смартфоны, гаджеты) требуется контент-менеджер. Обязанности: 1. написание и выкладка на сайт статей (обзоры, новости и т.д.) - 8-12 статей в месяц (2-3 статьи в неделю). ...
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