Контент менеджер на WordPress

$360
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок472 просмотра

Строительному информационному сайту требуется контент менеджер.

Обязанности:

Поиск и обучение копирайтеров

Проверка и корректировка текстов

Постинг на сайт

Требования:

Грамотность!

Быть на связи Skype в течении дня.

Опыт работы контент менеджером.

Опыт работы копирайтером.

Желательные навыки:

Разбираться в теме строительства и ремонта

Знание html и WordPess

Задача: доработать (дописать) 100 постов на сайте, написанием занимаются копирайтеры. Ваша задача найти их, обучить специфике ТЗ, проверить тексты, отредактировать, если потребуется и запостить готовые статьи на сайт по всем правилам.

Весь объем работ необходимо выполнить до 27.12.2013.

HTMLWordPress
11 лет назад
Dlovar
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Контент менеджер SEO оптимизатор

    $500

    Наполнение сайта через Joomla, Drupal,WordPress аналогичными системами CMS. копирайт- , рерайт- , графика, изображение. Продвижение сайта в miralinks.ru, blogun.ru, sape.ru, GO Get Link и аналогичные ресурсах, seо-оптимизация. Оговариваем индивидуально стоимость наполнения, размещения, продвижения. ...

    DrupalJoomlaWordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести контент с одного сайта на другой

    Перенести контент с одного интернет-магазина в другой интернет-магазин. Сайт на который будет переноситься контент - это Конструктор. Около 800-1000 товаров. Цена -3 рубля товар полностью. Можно копировать через html код. ...

    HTML
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-мастер / контент-менеджер/Удалённая работа

    Веб-мастер / контент-менеджер в дом. оффисе со знанием английского Крупной айти компании в Германии требуется сотрудник со знанием английского на должность вебмастера в отдел маркетинга Мы ищем активного, толкового ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    Здравствуйте, компании срочно нужен контент-менеждер на фрилансе! Компания Vertex занимается оптовыми продажами климатического оборудования, сейчас нам срочно нужен контенщик для заполнения разделов сайта www.7770000.ru бренда Daikin и это нужно сделать до Нового Года:) ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    $150

    Для «молодого» интернет-магазина цифровой техники из Китая (планшеты, смартфоны, гаджеты) требуется контент-менеджер. Обязанности: 1. написание и выкладка на сайт статей (обзоры, новости и т.д.) - 8-12 статей в месяц (2-3 статьи в неделю). ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    $50

    Требуется контент менеджер, для публикации новостей по порталам. Тематика шоу-бизнес. НЕ написание, только публикация готового текста с фото. 25-30 порталов на 1 новость. 1 новость = 300 руб. Занимает 20-40 минут. В неделю 1-3 новости ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется контент менеджер со знанием Wordpress

    $100

    Требуется контент менеджер со знанием SEO, HTML для публикации статей на Wordpress. Только с опытом работы с движком. Порядок работы: Я присылаю статью, Вы подбираете к статье от 3х картинок, ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад