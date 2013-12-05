Контент менеджер на WordPress

Строительному информационному сайту требуется контент менеджер.

Обязанности:

Поиск и обучение копирайтеров

Проверка и корректировка текстов

Постинг на сайт

Требования:

Грамотность!

Быть на связи Skype в течении дня.

Опыт работы контент менеджером.

Опыт работы копирайтером.

Желательные навыки:

Разбираться в теме строительства и ремонта

Знание html и WordPess

Задача: доработать (дописать) 100 постов на сайте, написанием занимаются копирайтеры. Ваша задача найти их, обучить специфике ТЗ, проверить тексты, отредактировать, если потребуется и запостить готовые статьи на сайт по всем правилам.

Весь объем работ необходимо выполнить до 27.12.2013.