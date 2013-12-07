Менеджер интернет сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок323 просмотра

Мне нужен менеджер проектов на данный момент для трех сайтов (1c-битрикс):

1 - http://parkandfly.ru/

2 - http://med.khalturinsky.ru/ - сейчас в разработке

3 - http://a-fortuna.ru/

Обязанности:

- наполнение сайтов

- подготовка текстово-графических материалов

- проверка реализованного программистами нового фунционала

- общение с заказчиком и постановка задач программиста

Требованя:

- опыт работы с 1c-битрикс

- онлайн доступность в течении оговоренного рабочего времени

- оперативное выполнение поставленных задач

11 лет назад
khalturinsky
Илья 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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