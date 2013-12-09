Наполнить профиль на портале http://spb.blizko.ru/ Сделать все на примере конкурентов той же тематики. Тематика Натяжные потолки + окна пример http://lc-potolok.blizko.ru/ и http://alveraspb.pulscen.ru/ http://radugapotolkov.blizko.ru/ сделать ...
Наполнение интернет магазина товарами
1. CMS Webasyst Shopscript 4
2. Требуется наполнение товарами магазина сантехники , оплата и условия обсуждаются.
3. В карточку товара вносятся название, описания, фото. Всего 15-20 позиций полей заполнения.
4. Опыт работы с движком обязателен, примеры работ.
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