Наполнение каталога (продукция) интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен19 заявок331 просмотр

Здравствуйте,

Задача добавить продукты в каталог и заполнить их описание на сайте. Админка есть.

Контент имеется.

Необходимо знание html.

Объем не большой.

Подробности в личку.

Спасибо.

HTML
11 лет назад
sirop
Иван 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Валерия отлично поняла задание, самостоятельно разобралась с нюансами. В результате работа выполнена на отлично и главное - очень быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Мгновенная оплата!

Заявки фрилансеров

intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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