На постоянную удаленную работу требуется контент менеджер, саппорт Требования: 1) Опыт работы с панелями управления различными CMS 2) Минимальные знания вёрстки 3) Минимальный уровень владения Photoshop или других графических ...
Поиск информации и наполнение сайта
Необходимо Собрать и разместить на сайте информацию о турбазах и базах отдыха в РФ.
Стоимость — 100 руб за 1 полностью заведенную (в соответствии с ТЗ) турбазу.
Предоплата не предусмотрена.
Оплата 1 раз в 2 недели WMR или ЯД.
Поиск информации о турбазах осуществляется самостоятельно.
I Обзор информации, которую необходимо собирать:
1 Информация о базе:
2 общее описание;
3 условия и порядок проживания;
4 все услуги на территории базы;
5 координаты: широта и долгота;
6 Категории размещения на базе (описание домиков/номеров, разных вариантов размещения в них).
7 Фотографии (с официального сайта, запрещается использовать фотографии с водными знаками).
Если информации о базе недостаточно, то необходимо отправить запрос на базу по электронной почте.
II Источники контента
1. официальные сайты турбаз;
2. личная переписка по электронной почте с представителями турбаз;
3. менее предпочтительно: другие сайты в интернете.
III Допсведения
1 Подробное техзадание добавлено во вложения.
2 Регионы РФ в которых производится сбор информации назначаются Заказчиком.
3 Количество баз сдаваемых за одну неделю не должно быть меньше 25, каждый понедельник — deadline за прошедшую неделю.
4 Если никаких действий не совершается в течении 3-х дней, то Заказчик вправе в одностороннем порядке закрыть доступ к сайту.
!!! Условия оплаты: Оплата осуществляется ежедекадно, за те базы которые успешно прошли модерацию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
1. CMS Webasyst Shopscript 4 2. Требуется наполнение товарами магазина сантехники , оплата и условия обсуждаются. 3. В карточку товара вносятся название, описания, фото. Всего 15-20 позиций полей заполнения. 4. Опыт ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Задача добавить продукты в каталог и заполнить их описание на сайте. Админка есть. Контент имеется. Необходимо знание html. Объем ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Требуется СЕГОДНЯ наполнение сайта lifti-moskvi.ru текстом, картинками и прайсами-таблицами. Задача Исполнителя - загрузка данных на сайт (работа в админке Джумла 2.0). Картинки - часть ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
http://caspwatch.ru/ для добавление в барж статьей таких как sape.ru liex.ru maralink.ru , Проверить тексты на уникальность http://www.content-watch.ru/text/ ключевой слово «часовой ломбард» Проверка орфографии Семантический анализ текста - желательноЗавершен11 лет назад
Добрый день. Необходимо наполнить интернет-магазин товарами + описание. Тематика: Мужские аксессуары(Галстуки, наборы, зонты, перчатки, кошельки, шапки) Товар нужно будет брать с сайтов которых скажу, изображения там же. Пишите ваши предложения, обговорим.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Мне необходима Ваша профессиональная помощь, дабы сэкономить собственные силы и время. Мне нужно определенным образом расположить товар на своем сайте, а для этого необходимы таблицы. Их несколько около 10, сейчас нужно 5, объем в них ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Мне нужен менеджер проектов на данный момент для трех сайтов (1c-битрикс): 1 - http://parkandfly.ru/ 2 - http://med.khalturinsky.ru/ - сейчас в разработке 3 - http://a-fortuna.ru/ Обязанности: - наполнение сайтов ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Поиск информации в интернете по теме инвест. клубы и кредитные организации. Условия с исполнителем.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо опубликовать готовые статьи на сайт (WordPress). Каждая статья — примерно 1700–3000 знаков, количество — 10 штук. Статьи предоставляю в формате .txt, при публикации нужно произвести форматирование — абзацы, подзаголовки, выделения и пр. ...Завершен11 лет назад