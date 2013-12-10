Составить базу адресов клиник и больниц

Уважаемые фрилансеры!

Нужно составить базу адресов емейл всех клиник и больниц (всех мед.учреждений где проводится стационарное лечение) РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран бывшего СССР.

В формате: емейл, страна, город, название клиники, фио адресата (по возможности).

Адреса нужны - публичные, т.е. которые опубликованы на сайтах клиник.

Пожалуйста, сообщите стоимость, сроки.