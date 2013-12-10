Составить базу адресов клиник и больниц

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Закрыт6 заявок145 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Нужно составить базу адресов емейл всех клиник и больниц (всех мед.учреждений где проводится стационарное лечение) РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран бывшего СССР.

В формате: емейл, страна, город, название клиники, фио адресата (по возможности).

Адреса нужны - публичные, т.е. которые опубликованы на сайтах клиник.

Пожалуйста, сообщите стоимость, сроки.

11 лет назад
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров