Исполнитель для сбора данных и сохран. в файлах

Необходимо брать информацию с определенного сайта (открываем определенный реестр, копируем адрес для переписки, вставляем в документ ворд) = сохранять этот документ + копировать № документа с которого скопировали адрес для переписки и сохранять его в эксель.

Отчетность (предоставлять документ ворд и эксель) и оплата раз в неделю.

Оплата по количеству предоставленных документов ворд (3 скопированных адресов в 1 документе ворд).

Проверяем данные - оплачиваем услуги.

2 документа ворд = 6 рублей.