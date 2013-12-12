Добавление данных на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок132 просмотра

Необходимо на сайте создать 1568 страниц с данными.

Данные (текст) берем с другого сайта. Копируем заголовок-вставляем. Копируем текст, вставляем - сохраняем страницу.

Всего нужно создать 1568 страниц.

Цена за весь проект 2000 рублей.

Срок исполнения - неделя.

Оплата по Вашему усмотрению.

11 лет назад
Olka1-80
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$70
3 дня
Евгения, спасибо за сотрудничество!!! Очень довольна Вашей исполнительностью!!! Работу выполнила быстро, четко, без лишних вопросов!!! Очень рекомендую!!! 100 баллов плюс!!!
Большое спасибо за работу! Никаких проблем - задача, предоплата, проверка, конечная оплата! А за оперативность получила бонус без предупреждений, что всегда приятно. Всем рекомендую Ольгу как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад