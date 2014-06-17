Необходимо продвинуть сайт в топ http://test.kalopriemniki.net/ сайчас последние доработки делаем. Нужен человек который возьмет на себя продвижение, напишет описание к товарам и топу подобное. На все даю 20000р в ...
Продвижение НЧ-НК запроса в ТОП-1
Необходимо продвинуть сайт danilamaster.com.ua по одному НЧ-НК запросу: danilamaster в ТОП-1 Google Украина и Яндекс Украина
В предложении указывайте срок и стоимость работ.
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