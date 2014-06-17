Продвижение НЧ-НК запроса в ТОП-1

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок240 просмотров

Необходимо продвинуть сайт danilamaster.com.ua по одному НЧ-НК запросу: danilamaster в ТОП-1 Google Украина и Яндекс Украина

В предложении указывайте срок и стоимость работ.

11 лет назад
tfwc
80 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

anggyre
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$80
60 дней
Работа выполнена в срок и в полном объеме
Компетентный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

anggyre
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад