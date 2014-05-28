Продвинуть сайт по поисковым фразам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен19 заявок253 просмотра

Прошу прощения, что сайт забыл указать сразу.

1. Доработать сайт для поисковиков www.tavolga.ru

2. Вывести в ТОП-3 по России следующие фразы:

таволга купить

таволга сигареты

сигареты таволга купить

таволга где купить

таволга отзывы

купить сигареты таволга

таволга сигареты где купить

безникотиновые сигареты таволга

безникотиновые сигареты таволга купить

сигареты +без никотина таволга

сигареты таволга купить +в москве

сигареты +без никотина таволга купить

сигареты таволга отзывы

таволга сигареты цена

11 лет назад
k5k2000
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад
$1154
120 дней
Сотрудничеством остался доволен. Всё четко и без обмана. Все условия, обещания и договорённости были полностью соблюдены. Всегда на связи с ответами на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад