Имеем новый сайт по продаже земельных участков (Москва, область) на старом домене. Нужно увеличить количество продаж с сайта. Поток покупателей должен быть не разовый, а более-менее стабильный. В первые месяцы готовы ...
Продвинуть сайт по поисковым фразам
Прошу прощения, что сайт забыл указать сразу.
1. Доработать сайт для поисковиков www.tavolga.ru
2. Вывести в ТОП-3 по России следующие фразы:
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