Прошу прощения, что сайт забыл указать сразу. 1. Доработать сайт для поисковиков www.tavolga.ru 2. Вывести в ТОП-3 по России следующие фразы: таволга купить таволга сигареты сигареты таволга купить таволга ...
Трафик менеджер на постоянную работу
Обязанности:
Выполнение месячного плана по привлечению не менее 10 000 подписчиков
(тематика: ускоренное изучение английских слов, развитие памяти) - есть готовые страницы с высокой конверсией, протестированная воронка продаж.
Анализ источников трафика по конверсии и окупаемости
Повышение конверсии посадочных страниц, a/b тестирование
Требования:
Опыт работы с привлечением больших объемов трафика
Аналитическое мышление
Способность самостоятельно достигать поставленных целей и работать на результат
Analytics, Metrika
Отличное понимание процесса лидогенерации
Условия
Испытательный срок - 1 месяц (условия оплаты не отличаются)
Удаленная работа (возможна работа в московском офисе с марта 2014)
Гибкий график, работа на результат
Сплоченная команда (в том числе программист, телемаркетолог, дизайнер), адекватное руководство, хорошие перспективы роста
Оплата: фикс 20000 рублей + 5% от объема продаж (в среднем каждый подписчик приносит 100 руб)
О нас
Компания zapomnivse.ru - организация тренингов по развитию памяти и эффективному образованию. Мы учим людей с гарантией результата, как запоминать 100 английских слов в час, любые тексты и числа в 5 раз быстрее, эффективно работать с информацией и улучшить внимание и концентрацию. Ведущий тренингов - Станислав Матвеев - рекордсмен России по запоминанию. Платные курсы прошло уже более 1500 человек.
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