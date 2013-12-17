Трафик менеджер на постоянную работу

Обязанности:

Выполнение месячного плана по привлечению не менее 10 000 подписчиков

(тематика: ускоренное изучение английских слов, развитие памяти) - есть готовые страницы с высокой конверсией, протестированная воронка продаж.

Анализ источников трафика по конверсии и окупаемости

Повышение конверсии посадочных страниц, a/b тестирование

Требования:

Опыт работы с привлечением больших объемов трафика

Аналитическое мышление

Способность самостоятельно достигать поставленных целей и работать на результат

Analytics, Metrika

Отличное понимание процесса лидогенерации

Условия

Испытательный срок - 1 месяц (условия оплаты не отличаются)

Удаленная работа (возможна работа в московском офисе с марта 2014)

Гибкий график, работа на результат

Сплоченная команда (в том числе программист, телемаркетолог, дизайнер), адекватное руководство, хорошие перспективы роста

Оплата: фикс 20000 рублей + 5% от объема продаж (в среднем каждый подписчик приносит 100 руб)

О нас

Компания zapomnivse.ru - организация тренингов по развитию памяти и эффективному образованию. Мы учим людей с гарантией результата, как запоминать 100 английских слов в час, любые тексты и числа в 5 раз быстрее, эффективно работать с информацией и улучшить внимание и концентрацию. Ведущий тренингов - Станислав Матвеев - рекордсмен России по запоминанию. Платные курсы прошло уже более 1500 человек.