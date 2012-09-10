maxgrey2409

Максим maxgrey2409

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать сайт, с дальнейшим администрированием

    $500

    Нужно доделать сайта podshipnika.net, довести до запуска проекта. дальнейшая поддержка и исправление нюансов при работе сайта. Бюджет обсуждается, первый этап работа по запуску интернет-магазина и отладки всех настройка 500 у.е, второй этап поддержка сайта, ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать представителский сайт.

    $500

    Нужно сделатьпредставительский веб сайт. 15-20страниц.нужно сделать дизайн, наполнение страниц, тексты дам сам. Бюджет500у.е. оплата по факту, через безопасную сделку или делайте сайт на своём домене, я оутверждаю, оплачиваю переносите сайт на мой домен.сайт информационно, посвещкн ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин podshipnika.net

    $2500

    Нужно сделать интренет- магазин, более подробно напсиано в ТЗ. Бюджет 70 тыс рублей. Оплата после выполнения и проверки работы. Можно разбить рабту на этапы и оплачивать по этапам. ТЗ не окончательное, можно его исправление ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Нужно продвинуть сайт www.print-label.ru по ключевым словам в топ 10 Регион: Россия Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс ру, Гуг.ру, Майл.ру Основные ключевые слова: этикетки изготовление этикеток производство этикеток дизайн этикетки этикетки для одежды тканевые этикетки разработка дизайна этикетки лейблы для одежды создание ...

    Дизайн этикетки
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация сайта

    $250

    1. Подобрать ключевики по теме высокоточные подшипники, европейские подшпиники. 2. Оптимизироваьт сайт prom-shari.ru под эти ключевики. 3. Зарегистрировать под эти ключевики сайт на досках и т.д.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Созадние рекламного флеш-ролика

    $250

    Необходимо сделать рекламный флэш-ролик, который будет открываться при входе на сайт, или при входе в разделы сайта. Ролик посвещен краткому описанию производства, даже больше как презентация завода. Фотографии есть, рекламные тексты также есть. Фотки ...

    Рекламный текст
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
$2500
10 баллов
10 лет назад
Интернет-магазин podshipnika.net
все ок
Проект доделан, все работает, буду дальше с ним работать по тех.поддержке сайта.
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