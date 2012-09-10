maxgrey2409

Нужно доделать сайта podshipnika.net, довести до запуска проекта. дальнейшая поддержка и исправление нюансов при работе сайта. Бюджет обсуждается, первый этап работа по запуску интернет-магазина и отладки всех настройка 500 у.е, второй этап поддержка сайта, ...
- $500Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужно сделатьпредставительский веб сайт. 15-20страниц.нужно сделать дизайн, наполнение страниц, тексты дам сам. Бюджет500у.е. оплата по факту, через безопасную сделку или делайте сайт на своём домене, я оутверждаю, оплачиваю переносите сайт на мой домен.сайт информационно, посвещкн ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $2500
Нужно сделать интренет- магазин, более подробно напсиано в ТЗ. Бюджет 70 тыс рублей. Оплата после выполнения и проверки работы. Можно разбить рабту на этапы и оплачивать по этапам. ТЗ не окончательное, можно его исправление ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно продвинуть сайт www.print-label.ru по ключевым словам в топ 10 Регион: Россия Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс ру, Гуг.ру, Майл.ру Основные ключевые слова: этикетки изготовление этикеток производство этикеток дизайн этикетки этикетки для одежды тканевые этикетки разработка дизайна этикетки лейблы для одежды создание ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
1. Подобрать ключевики по теме высокоточные подшипники, европейские подшпиники. 2. Оптимизироваьт сайт prom-shari.ru под эти ключевики. 3. Зарегистрировать под эти ключевики сайт на досках и т.д.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сделать рекламный флэш-ролик, который будет открываться при входе на сайт, или при входе в разделы сайта. Ролик посвещен краткому описанию производства, даже больше как презентация завода. Фотографии есть, рекламные тексты также есть. Фотки ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад