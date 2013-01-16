Требуется настроить рекламную кампанию Адвордс

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок177 просмотров

Требуется настроить рекламную компанию Адвордс для одного сайта(коммерческие услуги).

Качественно и эффективно..)

От вас цена и сроки. СП

13 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$100
10 дней
Задача выполнен отлично! Качественно и профессионально. Рекомендую исполнителя. СП))
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад