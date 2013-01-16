Добрый день! Для туристического портала требуется создать и продвинуть группу (сообщество) в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Требуется: 1) Создать группу, первоначальное наполнение. - описание группы - создание ...
Требуется настроить рекламную кампанию Адвордс
Требуется настроить рекламную компанию Адвордс для одного сайта(коммерческие услуги).
Качественно и эффективно..)
От вас цена и сроки. СП
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