Прогон сайта по белым каталогам

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Завершен4 заявки131 просмотр

Необходимо прогнать сайт www.sobook.ru по белым каталогам. 1ps, autoreg... не устраивают. нужен профессиональный подход.

13 лет назад
andreyd312
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Phil900
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
15 дней
Работа выполнена качественно в минимальные сроки. По окончанию сделан комплексный отчет по проделанной работе, что немаловажно. Всем совету работать с этим специалистом.
Очень приятно было работать с Андреем, минимум лишних вопросов, четкое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на сотрудничество в будущем! Успехов!!!

Заявки фрилансеров

Phil900
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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