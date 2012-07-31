andreyd312

Необходимо сделать дизайн портала социально-экономического развития Махачкалы. Аналоги http://invest.midural.ru/ru/ http://www.invest-ivanovo.ru/ http://www.admgorkluch.ru/ http://www.investportal.spb.ru/ http://www.mkala.ru/ https://uslugi.tatar.ru/open-gov http://tatarstan.ru/ http://giscity.ru/ru/gis_investora http://www.rgis.spb.ru/map/ http://www.rgis.spb.ru/main.asp http://www.mosinvestportal.ru http://www.volgmap.ru/ http://investdag.ru/inic/invdoc Дизайн Сайта должен быть консервативным - использовать неброские, неяркие, пастельные цвета и тона. Дизайн Сайта должен быть лаконичным и в то же время выглядеть дорого, стильно, современно. ...