andreyd312

Необходимо сделать дизайн портала социально-экономического развития Махачкалы. Аналоги http://invest.midural.ru/ru/ http://www.invest-ivanovo.ru/ http://www.admgorkluch.ru/ http://www.investportal.spb.ru/ http://www.mkala.ru/ https://uslugi.tatar.ru/open-gov http://tatarstan.ru/ http://giscity.ru/ru/gis_investora http://www.rgis.spb.ru/map/ http://www.rgis.spb.ru/main.asp http://www.mosinvestportal.ru http://www.volgmap.ru/ http://investdag.ru/inic/invdoc Дизайн Сайта должен быть консервативным - использовать неброские, неяркие, пастельные цвета и тона. Дизайн Сайта должен быть лаконичным и в то же время выглядеть дорого, стильно, современно. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо прогнать сайт www.sobook.ru по белым каталогам. 1ps, autoreg... не устраивают. нужен профессиональный подход.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо сделать Баннер соответствующей тематике посвященный сайту www.sobook.ru.(аудиокниги и книги). Баннер графический (без анимации)Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Техническое задание в прикрепленном файлеСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Аналог сайта http://zvukobook.ru/. функционал по большому счету такой же. Жду ваших предложений по цене.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень приятно было работать с Андреем, минимум лишних вопросов, четкое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на сотрудничество в будущем! Успехов!!!
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно в минимальные сроки. По окончанию сделан комплексный отчет по проделанной работе, что немаловажно. Всем совету работать с этим специалистом.
$12
10 баллов
11 лет назад
Очень хороший заказчик. ТЗ - минимум слов, максимум информации. Все четко и понятно. Работать было легко, потому что заказчик точно знает, чего хочет.
Ответный отзыв
Специалист высокого уровня. Сделала баннер быстро, качественно, а главное с изюминкой. Всем рекомендую.