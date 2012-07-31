andreyd312

Андрей Дуда andreyd312

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Phil900
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Прогон сайта по белым каталогам
Очень приятно было работать с Андреем, минимум лишних вопросов, четкое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на сотрудничество в будущем! Успехов!!!
Работа выполнена качественно в минимальные сроки. По окончанию сделан комплексный отчет по проделанной работе, что немаловажно. Всем совету работать с этим специалистом.
Ответный отзыв
OlgaHavinson
Ольга 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Баннер 240 x 400
Очень хороший заказчик. ТЗ - минимум слов, максимум информации. Все четко и понятно. Работать было легко, потому что заказчик точно знает, чего хочет.
Специалист высокого уровня. Сделала баннер быстро, качественно, а главное с изюминкой. Всем рекомендую.
Ответный отзыв